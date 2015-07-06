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    • Кононов высказался на счет возможного перехода в «Краснодар» Кержакова и Аршавина

    Кононов высказался на счет возможного перехода в «Краснодар» Кержакова и Аршавина

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своем отношении к возможному появлению в его команде Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Ранее главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш сказал, что больше не рассчитывает на ветеранов команды.
    «Конечно, мне интересно было бы поработать с Аршавиным и Кержаковым, они футболисты высокого уровня, титулованные, поигравшие в сборной, в Лиге чемпионов, в европейских топ-клубах. Но у на есть своя стратегия, система в отношении трансферов, поэтому в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о их переходе.» – подчеркнул Кононов.
    Напомню, сегодня стало известно, что Андрей Аршавин вылетает в Краснодар, где, возможно, подпишет контракт с одноименным клубом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 11:01
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    Комментарии (47)
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    kvm
    1436179545
    В Краснодаре есть чипсы?
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    bertoshas
    1436181285
    Сто мнений... Двести слухов...
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    АРуслан
    1436181854
    В Мордовию или в Уфу их надо Керж думаю еще не здался покажет уровень А аршавкин в поисках скомеечки золотой
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    Фанат футбола 67
    1436182635
    не нужны там эти мешки с нереальными зарплатами!
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    Raulya
    1436188792
    Сашка пусть переходит а Аршавинтне нуже...
    Ответить
    Raulya
    1436189080
    Кстати помню на матче этого первого кругат Краснодар-Зенит аршавина болельщики краснодара не очень жаловали
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    sir_Alex
    1436189663
    Их время ушло
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    nahan
    1436201396
    Посоветуется с руководством.
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    Lucius Vorenus
    1436219317
    круто
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    ologreds
    1694997661
    numo434921
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