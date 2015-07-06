Ди Мария может пропустить начало сезона

Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария может пропустить старт сезона в английской Премьер-лиге из-за травмы полученной в финальном матче Кубка Америки против сборной Чили. Ди Мария повредил подколенное сухожилие и был заменен на 28-й минуте встречи, а его команда уступила сопернику в серии послематчевых пенальти.



По информации издания АS на поле аргентинец вернется не ранее чем через месяц, поэтому его участие в матче первого тура АПЛ 8 августа против «Тоттенхэма» под большим вопросом.





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