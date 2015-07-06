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    Ди Мария может пропустить начало сезона

    Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария может пропустить старт сезона в английской Премьер-лиге из-за травмы полученной в финальном матче Кубка Америки против сборной Чили. Ди Мария повредил подколенное сухожилие и был заменен на 28-й минуте встречи, а его команда уступила сопернику в серии послематчевых пенальти.

    По информации издания АS на поле аргентинец вернется не ранее чем через месяц, поэтому его участие в матче первого тура АПЛ 8 августа против «Тоттенхэма» под большим вопросом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 10:43
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    Комментарии (57)
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    112910415
    1436177427
    он вернётся
    Ответить
    n1ger0k
    1436177639
    Анхелю здоровью! Пусть травмы обходят тебя стороной
    Ответить
    Сливки общества
    1436180977
    Marca сообщает, что в ближайшее время Де Хеа встретится с Ван Галом, чтобы попросить тренера отпустить себя в «Реал». Ван Гал не хочет расставаться с лучшим вратарем команды и предложил ему новый контракт.
    Ответить
    Кирaсинщик3
    1436181276
    Педалик пишет. У него все равно отпуск должен быть . Пусть отдыхает и набирается сил к новому сезону , 8 августа будет рвать птенцов леви на клочья ! Кирасинщик3 Санчес в сентябре только заиграет! Отдых до середины сентября дали южноамериканцам!
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    Juventus 32
    1436187261
    Здоровья аргентосу.
    Ответить
    Bahta
    1436192699
    хороший игрок , пусть скорее выздоравливает
    Ответить
    flirt
    1436195424
    да что такое... Опять будет тяжко вливатьяс в сезон
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    nahan
    1436201273
    Ди Марии не повезло.
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    рус фан
    1436202979
    Ничего если первый тур пропустит, главное пожелаю ему что бы потом в сезоне травм не было.
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    ologreds
    1694997661
    numo434919
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