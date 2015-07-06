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    Виллаш-Боаш остался доволен игрой Дзюбы и Юсупова

    Португальский тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш остался доволен игрой Артура Юсупова и Артема Дзюбы в товарищеском матче с австрийским «Штурмом». Чемпионы России одержали минимальную победу, а единственный в матче гол на счету Дзюбы.

    «Я доволен проделанной работой. Уже сегодня команда хорошо выглядит физически. Было жарко, +33, но «Зенит» уверенно выглядел в таких условиях.
    Для Дзюбы важно было забить, он усердно работает на тренировках, отрабатывает и в защите, и в нападении. Учитывая, что с нами он совсем недавно его гол имеет большое значение. Юсупов также отлично тренируется, у него есть техника, видение поля, должная самоотдача. Их обоих можно только похвалить.

    Трансферный рынок по прежнему открыт, мы надеемся на усиление, я назвал фамилии интересующих меня игроков, но подписать их быстро будет маловероятно, мы все ждем развития ситуации» – отметил Виллаш– Боаш в интервью официальному сайту «Зенита».

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    Источник: ФК «Зенит»

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    06.07.2015 08:43
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    Комментарии (34)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Sevastopol-www
    1436169740
    Дзюба начал с места и в карьер...
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    glowy
    1436169868
    благодаря лимиту Дзуба стал/становится основным форвардом чемпиона, хотя его уровень фнл максим аутсайдеров ПЛ....так что не удивляйтесь господа 4-му максим 3-му месту в групе ЛЧ
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    Просто мальчик
    1436171248
    Дзюба вам в финале суперкубка не поможет! Только Локо, только победа!
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    shokoluga
    1436174028
    Дзюба в Зените провалится так же как и в Спартаке
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    Sem25
    1436174700
    Всегда говорил, что Юсупов классный игрок. Становится очевидным, что Зенит делают базовым клубом для сборной к 2018г. Осталось отыскать центрального защитника подходящего возраста с Российским паспортом и пазл сложится. А Халк, Гарсия, Гарай, Витсель, Данни ребят поднатаскают. Ну и лимит под этот проект почти подвели.
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    112910415
    1436176256
    тренерище оценил!
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    DAD81
    1436180522
    Ну и хватит с Артемки. Гол забил, можно и отдохнуть.
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    nahan
    1436200319
    Новичкам удачного сезона.
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    KLINSI
    1436299731
    Не перехвалил бы играчище).
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    ologreds
    1694997661
    numo434913
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