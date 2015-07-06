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    «Арсенал» вступил в переговоры с агентами Педро

    Лондонский «Арсенал» начал переговоры с агентами футболиста «Барселоны» Педро, на которого также претендует «Ливерпуль».Ранее игрок ответил отказом на предложение «Атлетико», поскольку хочет попробовать свои силы в Премьер-лиге.
    В Лондоне внимательно следят за ситуацией вокруг игрока, которого «Барселона» готова продать за 30 млн. евро, несмотря на то, что продлила с ним контракт до 2019 года с правом выкупа за 150 млн. евро. В минувшем сезоне Педро принял участие в 35 матчах чемпионата Испании в основном выходя на замену и забил 6 голов.

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    Источник: Independent.co.uk

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    06.07.2015 08:15
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    Комментарии (39)
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    AGLEVAN
    1436165385
    Учитывая количесвто травм которые приследует Арсенал чем больше игроков тем лучше, хотя в этом году в лигу чемп напрямую проходят, а то в прошлом году три игрока в 3-м раунеде лиги чемп травмировались
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    Sevastopol-www
    1436169795
    Удачных им переговоров!)
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    урфинДжо
    1436169985
    не нужен
    Ответить
    dimagas1
    1436170245
    Альтернативный центр. нападающий?
    Ответить
    timur_zenit_fan
    1436173855
    лучше присмотреться к лаказету, и побегать может и забить.
    Ответить
    Jerak
    1436179760
    В пекло...
    Ответить
    FC BARCE-10-NA
    1436182043
    Пусть покупают.
    Ответить
    Шмавон
    1436192017
    нужно брать его и Видаля
    Ответить
    nahan
    1436192208
    Арсеналу подойдет, на пару к Санчесу.
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    ologreds
    1694997661
    numo434912
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