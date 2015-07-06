Блаттер объяснил свое отсутствие на финале женского чемпионата мира

Президент ФИФА Зепп Блаттер объяснил причину своего отсутствия на финале завершившегося в Канаде женского чемпионата мира.

Напомним, власти Швейцарии возбудили уголовные дела против ряда чиновников ФИФА, подозреваемых в крупных взятках во время выборов хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, а сам Блаттер объявил о своей отставке, однако до выборов президента организации, предварительно намеченных на 16 декабря, остался на руководящей должности.