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    • Блаттер объяснил свое отсутствие на финале женского чемпионата мира

    Блаттер объяснил свое отсутствие на финале женского чемпионата мира

    Президент ФИФА Зепп Блаттер объяснил причину своего отсутствия на финале завершившегося в Канаде женского чемпионата мира.
    « Я не буду рисковать, пока ситуация вокруг ФИФА не прояснится воздержусь от поездок» – приводит слова Блаттера АР.

    Напомним, власти Швейцарии возбудили уголовные дела против ряда чиновников ФИФА, подозреваемых в крупных взятках во время выборов хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, а сам Блаттер объявил о своей отставке, однако до выборов президента организации, предварительно намеченных на 16 декабря, остался на руководящей должности.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 06:23
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    Комментарии (21)
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    ANTI CULE
    1436162785
    Бойкот объявил)
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    mat73
    1436167066
    В смысле рисковать? Чего боитесь, дядюшка Зепп? Ареста или, упаси Боже, физического устранения? Не бойся, кишка у них тонка! Нервы только помотать могут...
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    Хосеп Гварделидзе
    1436167586
    Блаттер: \"Я было сунулся туда, но чую засада там!\"
    Ответить
    Voronzov
    1436167806
    невыездной стал
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    kkomov
    1436168313
    канада - падшая женщина америки - по первому зову янки даже невиновного тет же своему хозяину выдадут. все верно он делает.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436170105
    Везде разброд и шатания...
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    112910415
    1436174869
    поймать могут, ироды!
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    anfield1984
    1436182675
    Он просто испугался. Значит рыльце в пуху.
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    nahan
    1436191900
    Тихо: он в кабинете ночует...
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    ologreds
    1694997663
    numo434905
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