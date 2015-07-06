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    Блаттер не явится на финал женского ЧМ

    Президент ФИФА Зепп Блаттер не будет присутствовать на финале Чемпионата мира по футболу среди женщин. Это случится впервые за те 17 лет, что швейцарец находится на своем посту. Вместо него проводить церемонию награждения будет вице-президент ФИФА и глава Африканской федерации футбола Исса Хаяту. Решение Блаттера не лететь в Канаду пока никем не прокомментировано.

    В финале женского ЧМ встретятся Япония и США, встреча начнется сегодня в 2:00 по Москве.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 01:02
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    Комментарии (24)
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    cska plus
    1436155862
    правильно и сделал!
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    sir_Alex
    1436156793
    Не надо давать повода
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    Макалай Калкин
    1436159085
    Так, понятно ж. Смотреть на эти команды у него нет ни малейшего желания)
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    mat73
    1436167117
    А женский футбол вообще входит под юрисдикцию ФИФА?
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    Sevastopol-www
    1436170287
    Не до финалов ему... Свой финал скоро...
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    Олли Кан
    1436170526
    все верно! женский футбол вообще к спорту отношения не имеет
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    112910415
    1436173611
    старенький уже, не интересно про женщин!
    Ответить
    KATALONIAFAN
    1436183501
    вот там роналдуу была бы чемпионом
    Ответить
    nahan
    1436191558
    Там в финал американки вышли, причина понятна...
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    ologreds
    1694997663
    numo434898
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