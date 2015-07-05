Семшов: «Спартак» и «Локомотив» поборются за чемпионство»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился своими ожиданиями от золотой гонки в предстоящем сезоне РФПЛ.



«По моему мнению, в борьбе за «золото» обязательно окажутся «Спартак» и «Локомотив». Эти команды сейчас тренируют люди, которые в лучшие годы выступали за них и знают, как наладить микроклимат. Кроме того, фигуры рулевых станут немаловажным фактором в привлечении фанатов на трибуны. Лично мне хотелось бы, чтобы «Спартак» и «Локомотив» были в авангарде нашего футбола постоянно», – сказал Семшов.



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