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    Семшов: «Спартак» и «Локомотив» поборются за чемпионство»

    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился своими ожиданиями от золотой гонки в предстоящем сезоне РФПЛ.

    «По моему мнению, в борьбе за «золото» обязательно окажутся «Спартак» и «Локомотив». Эти команды сейчас тренируют люди, которые в лучшие годы выступали за них и знают, как наладить микроклимат. Кроме того, фигуры рулевых станут немаловажным фактором в привлечении фанатов на трибуны. Лично мне хотелось бы, чтобы «Спартак» и «Локомотив» были в авангарде нашего футбола постоянно», – сказал Семшов.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.07.2015 22:42
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    Комментарии (248)
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    ОЛЛС
    1436164355
    Что с тобой Семшов? Это просьба Аленичева или на тебя так сильно повлияла игра \"Пищевика\" с Дорнброндорномдронбом?
    Ответить
    112910415
    1436165573
    не оба сразу!
    Ответить
    widunder
    1436166708
    Наркоман что ли?
    Ответить
    mat73
    1436167483
    Главное, чтобы до конца чемпионата, а не отвалились после первого круга!
    Ответить
    gentlewolf
    1436183819
    Игорек что-то курить стал...
    Ответить
    RIR68
    1436188902
    никакой логики. Валера тоже выступал и климатил здорово. всей стране весело было!
    Ответить
    nahan
    1436191060
    Что гадать, посмотрим.
    Ответить
    andrefinoo
    1436199016
    Достаточно Спартака,который каждый год чемпион.
    Ответить
    KURUM
    1436421799
    Сам то где сейчас?
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    ologreds
    1694997663
    numo434886
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