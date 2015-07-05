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    • Виллаш-Боаш: «Дал понять руководству, кого хочу видеть в команде»

    Виллаш-Боаш: «Дал понять руководству, кого хочу видеть в команде»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после сегодняшнего товарищеского матча против австрийского «Штурма» (1:0) поговорил о работе клуба на трансферном рынке.

    «Сейчас рано говорить о новичках – окно открылось всего неделю назад. Некоторые клубы уже совершили сделки, мы сделали это еще раньше. Я уже дал понять руководству «Зенита», кого еще хотел бы видеть в команде. Не исключаю, что мы ждем поступления новых средств за счет продажи игроков. Сам я тоже ожидаю появления новостей. В течение ближайших десяти дней маловероятны трансферы с нашим участием, но, если это произойдет, будет здорово», – заявил португалец.

    «Зенит» начнет сезон РФПЛ 19-го июля игрой против «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 22:01
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    Комментарии (159)
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    ПатриотЪ
    1436148816
    Продать Витселя, Кержака, Аршавца и на эти деньги взять на перспективу кого-нибудь :)
    Ответить
    alessios1990
    1436152279
    Скорее всего Виллаш-Боаш хочет видеть в Зените Жоао Моутиньо, которого тренировал еще в Порту! Полагаю, что Халк тоже не против будет поиграть вместе с ним) Ну и наверное Зениту не помешал бы хороший защитник, потому что Ломбертс вполне может уйти! P.S. Поздравляю Артема Дзюбу с первым голом за Зенит) Так держать, Тема!
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    shinnik
    1436155490
    крутой типа поставил себя
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    Fusion
    1436155627
    Чем же это рыжее ссыкло так очаровало миллера и ко, оно уже развалило команду, осталось только добить... позорище... нет Зенита в этом сезоне....
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    КержаковНа
    1436161014
    Виллаш-Боаш:\"Россияне должны сидеть...на скамейке.Я так сказал\"
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    juventus186
    1436175172
    Он в команду португальцев наберет, по-любому, Андрюху сплавил в Краснодар, Саню в Зенит-2.... Зенит 2015/2016 будет называться так: ЗЕНИТ ПОРТУГАЛЬСКИЙ. ПОРТУ-ЗЕНИТ, СПОРТИНГ-ЗЕНИТ, БЕНФИКА-ЗЕНИТ, БОАШ-ЗЕНИТ..... Только не российский.....:-(((
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    cannongun
    1436181850
    дал понять? так попроси еще 100 млн фунтиков и прос..и их ска, как умеешь делать
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    RIR68
    1436187128
    \"Зенит\" начнет сезон РФПЛ 19-го июля игрой против \"Динамо\". --------------------------------------- заканчивает в ФНЛ
    Ответить
    nahan
    1436190882
    Только не австрийцев...
    Ответить
    ologreds
    1694997663
    numo434882
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