Виллаш-Боаш: «Дал понять руководству, кого хочу видеть в команде»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после сегодняшнего товарищеского матча против австрийского «Штурма» (1:0) поговорил о работе клуба на трансферном рынке.



«Сейчас рано говорить о новичках – окно открылось всего неделю назад. Некоторые клубы уже совершили сделки, мы сделали это еще раньше. Я уже дал понять руководству «Зенита», кого еще хотел бы видеть в команде. Не исключаю, что мы ждем поступления новых средств за счет продажи игроков. Сам я тоже ожидаю появления новостей. В течение ближайших десяти дней маловероятны трансферы с нашим участием, но, если это произойдет, будет здорово», – заявил португалец.



«Зенит» начнет сезон РФПЛ 19-го июля игрой против «Динамо».



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