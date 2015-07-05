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    Президент и тренер загребского «Динамо» взяты под стражу

    Президент загребского «Динамо» Здравко Мамич и его брат Зоран, являющийся тренером команды, на месяц заключены под стражу. Они оба проходят по делу о взяточничестве, неуплате налогов и других финансовых преступлениях. Правоохранительные органы мотивируют свое решение тем, что Мамичи могут оказать влияние на свидетелей и до суда их следует держать именно под этой мерой пресечения. В «Динамо» постановление не считают правомерным.

    В данном деле есть и другие известные подозреваемые – например, исполнительный директор Хорватского футбольного союза Дамир Врбанович.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 21:33
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    Комментарии (25)
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    ANJI 0552
    1436123174
    когда же прочитаю подобную новость про наших аферистов в РФС!? эХ РОССИЯ
    Ответить
    Juventus 32
    1436123389
    Опа, мусора
    Ответить
    РЭП НИГГА
    1436124887
    ЗАГРЕБли,называется
    Ответить
    kkomov
    1436127084
    ждем арестов их московских коллег!
    Ответить
    Гуливер
    1436134242
    Динамо тут как-тут прям секта мировая
    Ответить
    caravanbashi
    1436149693
    Борьба за справедливость? Сомневаюсь...
    Ответить
    mat73
    1436167744
    Прочитав заголовок, вначале даже успел испугаться, про московское подумал...
    Ответить
    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436169387
    Даже тут [Динамо] с деньгами жульничает!
    Ответить
    nahan
    1436190767
    Пока что подозреваемые...
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    ologreds
    1694997665
    numo434880
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