Презентация Данило в «Реале» может пройти за закрытыми дверями

Презентация бразильского защитника Данило может пройти в закрытом режиме. Руководство мадридского «Реала» опасается акций протеста со стороны болельщиков из-за непростой ситуации с Серхио Рамосом и Икером Касильясом.
Напомним, что за трансфер Данило «Реал» заплатил «Порту» 31,5 миллиона евро. Таким образом, Данило, который подпишет с «Реалом» 6-летний контракт, стал самым дорогим защитником в истории мадридского клуба.
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Напомним, что за трансфер Данило «Реал» заплатил «Порту» 31,5 миллиона евро. Таким образом, Данило, который подпишет с «Реалом» 6-летний контракт, стал самым дорогим защитником в истории мадридского клуба.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!