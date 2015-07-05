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    • Презентация Данило в «Реале» может пройти за закрытыми дверями

    Презентация Данило в «Реале» может пройти за закрытыми дверями

    Презентация бразильского защитника Данило может пройти в закрытом режиме. Руководство мадридского «Реала» опасается акций протеста со стороны болельщиков из-за непростой ситуации с Серхио Рамосом и Икером Касильясом.

    Напомним, что за трансфер Данило «Реал» заплатил «Порту» 31,5 миллиона евро. Таким образом, Данило, который подпишет с «Реалом» 6-летний контракт, стал самым дорогим защитником в истории мадридского клуба.

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    Источник: AS

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    05.07.2015 15:54
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    Комментарии (95)
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    Ruslan3132
    1436112656
    за**сал Перес?! Матчи чемпионата тоже будут за закрытыми дверями?
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    starche
    1436113358
    Да уж, трансферная политика, как минимум, странная.
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    ЮЗИК
    1436117644
    Даже показывать боятся
    Ответить
    Николай Петрович
    1436117975
    Боятся грудь показать?В стиле Реала.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436118104
    Ценники всё длиннее...
    Ответить
    FCMU CR7
    1436119892
    Рад такому трансферу. Молодой,хороший защитник,который отлично подключается к атакам. Теперь можно забыть про правый край обороны минимум на лет 6.
    Ответить
    112910415
    1436120616
    забавно
    Ответить
    TheDDS
    1436120853
    Боятся что будут смеятся над розовыми майками?
    Ответить
    Smithy
    1436214090
    сколько? 30? за ПЗ? зачем? на карвахаля уже пофиг?
    Ответить
    ologreds
    1694997665
    numo434857
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