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Бартомеу считает, что Лапорта вредит "Барселоне"

5 июля 2015, 09:57
27

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу обвинил бывшего бывшего главу клуба Жоана Лапорту в подрыве имиджа сине-гранатовых. В преддверии президентских выборов тот обвинил нынешнее руководство в коррупции.

"Лапорта может обвинять меня лично, но критиковать клуб я ему не позволю. Клуб действительно был обвинен в финансовых нарушениях, но это не коррупция. Лапорта вредит "Барселоне" и призываю его немедленно остановиться."

Напомним, на 18 июля намечены выборы президента "Барселоны" а в числе пяти претендентов на должность есть фамилии Лапорты и Бартомеу.

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Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Испания Барселона Бартомеу Жозеп
Комментарии (27)
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Vector-B B
1436080031
Закулисные игры уже начались,посмотрим,посмотрим...
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Sevastopol-www
1436080222
Началось литьё грязи...
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piercman
1436080595
а кто остальные кандидаты? карпин есть?
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murattime
1436082631
Думаю что в данный момент смена руководства ни к чему,,,пока что все идеально
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mister_лео
1436083145
если бы не требл Барселоны в споре за нового президента даже интриги бы не было Лапорта безоговорчным фаворитом выглядел а щас ситуация изменилась !! вроде при Лапорте были победы но и долги клуба поднимались а это не хорошо в данный момент Барса находиться в отличном экономическом состоянии !!
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caravanbashi
1436085436
Мышиная возня, Лапорта для Барсы сделал куда больше Болтунео))
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Воин трои
1436086592
На войне как на войне
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БарсаДав
1436096548
А зачем им президент? У них же есть Лионель Платини, он всем управляет.
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sir_Alex
1436117258
Обычная предвыборная возня
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Chak-Norris
1436178365
Ну как-же без предвыборчей баталии,оно всегда так,не большая словестная войнушка никогда не помешает?!Ну ничего,в конце все замнут,забудут и станут лучшими друзьями.Удачи Барсе!
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