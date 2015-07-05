Бартомеу считает, что Лапорта вредит "Барселоне"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу обвинил бывшего бывшего главу клуба Жоана Лапорту в подрыве имиджа сине-гранатовых. В преддверии президентских выборов тот обвинил нынешнее руководство в коррупции.



"Лапорта может обвинять меня лично, но критиковать клуб я ему не позволю. Клуб действительно был обвинен в финансовых нарушениях, но это не коррупция. Лапорта вредит "Барселоне" и призываю его немедленно остановиться."



Напомним, на 18 июля намечены выборы президента "Барселоны" а в числе пяти претендентов на должность есть фамилии Лапорты и Бартомеу.