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    Иньеста: «Не думаю, что «Реал» так просто отпустит Рамоса»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста считает, что мадридский «Реал» не отпустит Серхио Рамоса в другую команду. «Всегда говорил, что Рамос является одним из лучших центральных защитников мира. Я не думаю, что такой великий клуб как «Реал» позволит ему уйти» – подчеркнул Иньеста в интервью испанской прессе.

    Ранее сообщалось, что Рамос принял принципиальное решение покинуть команду из-за ухудшихся отношений с президентом клуба Флорентино Пересом, не жалающем подписывать новый контракт с защитником с годовым окладом в 10 млн. евро. Главным претендентом на испанца считается «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера может составить 40 млн. евро.
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    Источник: AS

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    05.07.2015 07:19
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    Комментарии (63)
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    Lionel Messi-10
    1436082201
    Как знать, как знать От сливочного болота все можно ожидать)
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    kkomov
    1436082238
    никто так не думает.
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    Aymir
    1436092853
    а может отпустит .....даже Озилу ...Ди Марию отпустили
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    The_BESTolo4b
    1436101198
    Мю нужен отаменди а не рамос
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    sir_Alex
    1436105671
    Всё может быть
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    Макалай Калкин
    1436107593
    Конечно, непросто)) они еще нервишки ему потреплют, зато, когда он им в Лиге отгрузит трешку головой, Перец ногти себе откусит все))
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    Planet Georgia
    1436107766
    Серхио Рамос: «Я не веду ни с кем переговоры» Репортер телеканала Cuatro подловил Серхио Рамоса на пути на свадьбу одного из друзей в Севилье и спросил, как идут переговоры и собирается ли Серхио оставаться в «Реале» на следующий сезон. На первый вопрос Рамос ответил: «Я не веду ни с кем переговоры». Однако на второй вопрос об уходе он так и не ответил, ограничившись заявлением: «Все отлично».
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    KATALONIAFAN
    1436129369
    логично иллюзионист рассуждает но рамосу может просто порядком надоел клуб каторый своих игроков любит только когда они побеждают.. в этом плане болелы англии лучшии в плане поддержки после каталуны конечно.. пересович конечно нам задачу просто облегчет по выбросу риала куда нить в сегунду.
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    nahan
    1436175425
    Рамос и сам не рад, наверное, уходить. Просто в обиде сказал все, что о чем, как говорится прикипело.
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    ologreds
    1694997667
    numo434830
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