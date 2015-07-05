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    • Утвержден список кандидатов на выборы президента «Барселоны»

    Утвержден список кандидатов на выборы президента «Барселоны»

    Накануне был официально утвержден список из пяти кандидатов, которые поведут борьбу за пост президента испанской «Барселоны». Ими стали: Хосеп Бартомеу, Жоан Лапорта, Тони Фрейха, Агусти Бенедито и Жон Батист.

    Еще два человека не набрали необходимого количества подписей: Жорди Фарре и Жорди Махо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2015 01:15
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    nahan
    1436068595
    Лапорта станет президентом.
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    Sevastopol-www
    1436069290
    Многовато кандидатов... Обиженные будут...
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    ДСА
    1436075229
    Аншлаг какой-то.
    Ответить
    Ruslan3132
    1436081693
    что-то много ЖО.. там )))
    Ответить
    AktobeBarca
    1436084331
    Удачи Бартомеу
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    Armyan4eG
    1436089253
    Удачи! Vamos Laporta!
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    Макалай Калкин
    1436109019
    Я за Жана Батиста, по-любому, мужик нормальный!
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    Chak-Norris
    1436121428
    Лично Я(Чак),отдаю предпочтение Бартомеу,Ляпорта впринципе не плох но Хосеп побашковитей будет!Но что-бы там не случилось удачи Барсе!!!
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    RMUKMU
    1436123802
    Я за Тони Фрейха. Он мне кажется самым некомпетентным.
    Ответить
    ologreds
    1694997667
    numo434821
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