Утвержден список кандидатов на выборы президента «Барселоны»

Накануне был официально утвержден список из пяти кандидатов, которые поведут борьбу за пост президента испанской «Барселоны». Ими стали: Хосеп Бартомеу, Жоан Лапорта, Тони Фрейха, Агусти Бенедито и Жон Батист.



Еще два человека не набрали необходимого количества подписей: Жорди Фарре и Жорди Махо.



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