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    «Локомотив» не дает игрокам взять на сезон номер Лоськова

    В московском «Локомотиве» началось распределение игровых номеров на будущий сезон. Так, вратарь команды Антон Коченков уже выбрал себе 77-й, а Александр Коломейцев, также пришедший к москвичам летом, претендует на «девятку».

    Как стало известно источнику, клуб не дает никому выбрать 10-й номер, который, как известно, носил в бытность игроком «железнодорожников» Дмитрий Лоськов. Скорее всего, связано это с тем, что «Локомотив» рассматривает возможность включения знаменитого игрока в заявку на сезон, чтобы тот в рамках одного из матчей РФПЛ попрощался с болельщиками.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2015 23:41
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    Комментарии (39)
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    tower9pover
    1436071278
    Ещё обязательно надо поставить на Черкизово перед Паровозом, - памятник Лоськову при жизни !!!
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    Sanloko
    1436072780
    было бы ожуительно!
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    tower9pover
    1436075796
    Только не равняйте Лоськова с разными всякими и Симаками тоже !!! Лоськов не предал Локомотив ни разу !!! И как Футболист и человек,- равных ему нет !!!
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    mat73
    1436078362
    Пусть Лоськов сам выберет кого, и передаст ему свой номер официально. Так будет и красиво и символично!
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    alergen
    1436081651
    пока смородина-уродина в ЛОКО навряд ли Лось согласится на это. хотя всё может быть. видимо у конебабы возникли проблемы, раз начинает поворачивать лошадиное личико к болелам. не будет счастья ЛОКО пока конюшенный запах будет в депо!
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    Чист
    1436095845
    Это не плохо - чем то ветеранов надо отмечать получще чем у Зенита получилось
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    drug01
    1436099918
    Проводы затянулись...
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    Просто мальчик
    1436114740
    Легенда всегда должна провести прощальный матч за свою команду. Ждём выхода Димы на поле. Только Локо, только победа!
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    Satana-ad
    1436270347
    ого! Было бы весьма неплохо!!! у него форма то неплохая
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    ologreds
    1694997669
    numo434813
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