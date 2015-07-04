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    Пятов: «17 пенальти вижу впервые»

    Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился своими эмоциями после сегодняшнего товарищеского матча против польской «Лехии», счет в серии пенальти в котором 14:15 в пользу команды из Гданьска.

    «Еще никогда не стоял 17 пенальти. И впервые пришлось бить их самому. Даже не сразу понял, что нужно идти к «точке». Разумеется, этот матч останется в памяти. Сегодня вратарям пришлось нелегко, ведь пенальти били просто отлично. Но нам нужно было решить все вопросы в игре, а не доводить дело до такого. Тем более, на последних минутах у нас были моменты. Однако я знаю, что мы двигаемся в правильном направлении», – подытожил Пятов.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.07.2015 23:19
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    Комментарии (18)
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    YRunner
    1436046501
    14:45=0,31111111111
    Ответить
    БарсаДав
    1436048324
    Который час? 14:45.
    Ответить
    5Gb
    1436048451
    все бывает впервые)
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    wingback
    1436058810
    Так пизже будет 14:)15
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    pickapick
    1436064223
    Сколько удовольствия!
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    nahan
    1436067600
    Послематчевое шоу продлили...
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    Levadia
    1436069402
    Не журите Журина,он исправится!)))
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    sir_Alex
    1436079547
    Да уж!
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    mat73
    1436119040
    Было бы интересно посмотреть! А помните, был както прикольный ролик (шуточный) где команды тоже пробивают пенальти, а вратарь отбивает их всеми мыслимыми и немыслимыми способами и частями тела, и даже обессилев и упав, мяч упорно прилетал в него и отскакивал в поле! Не помню где его сейчас найти)))
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    ologreds
    1694997669
    numo434810
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