«Крылья Советов» победили «Генк»

Самарские «Крылья Советов», пребывающие на сборе в Бельгии, сегодня в контрольном матче одержали победу над местным «Генком».



4 июля, Хасселт (Бельгия), стадион «Хасселт».



«Крылья Советов» (Россия) – «Генк» (Бельгия) – 1:0 (0:0).

Гол: 1:0 – Цаллагов, 79.





«Крылья Советов»: Дишленкович, Цаллагов (Бурлак, 80), Концедалов, Надсон (Таранов, 70), Ятченко (Мелихов, 70), Махмудов (Померко, 70), Драгун (Симайс, 70), Чочиев (Кирица, 70), Роганов, Горбатенко, Скворцов (Корниленко, 60).



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