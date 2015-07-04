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    «Крылья Советов» победили «Генк»

    Самарские «Крылья Советов», пребывающие на сборе в Бельгии, сегодня в контрольном матче одержали победу над местным «Генком».

    4 июля, Хасселт (Бельгия), стадион «Хасселт».

    «Крылья Советов» (Россия) – «Генк» (Бельгия) – 1:0 (0:0).
    Гол: 1:0 – Цаллагов, 79.

    «Крылья Советов»: Дишленкович, Цаллагов (Бурлак, 80), Концедалов, Надсон (Таранов, 70), Ятченко (Мелихов, 70), Махмудов (Померко, 70), Драгун (Симайс, 70), Чочиев (Кирица, 70), Роганов, Горбатенко, Скворцов (Корниленко, 60).

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    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    04.07.2015 22:34
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    Комментарии (16)
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    Dynamo _Kyiv_1927
    1436039577
    в 2016 году Крылья Чемпионами России станут
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    EVM
    1436042766
    Молодцы Крылья, с победой! Похоже, хороший настрой у команды перед стартом сезона. Так держать!
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    9_Мая
    1436044024
    Эх,Самара-городок!....Понимаю,что не в тему,но все-таки))))
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    Майкл59ru
    1436046820
    Прямо таки скажем неожиданная победа.
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    alboro
    1436064289
    удачи
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    nahan
    1436067250
    Неплохо так для начала.
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    REDAT
    1436077496
    Молодцы \"Крылья Советов\" с победой! Так держать и дальше
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    sir_Alex
    1436078248
    Молодцы
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    kupryaev
    1436112368
    как все таки жаль,что из-за интересов [Соблюдайте правила], Крылья лишили статуса единственной провинциальной команды ни разу не вылетавшей с ПЛ..... вдвойне обидно,что лифт пустили никому ненужный уже кроме болельщиков немногочисленных
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    ologreds
    1694997669
    numo434806
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