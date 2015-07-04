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    • Игрок «Арсенала» Димидко разбил голову в контрольном матче

    Игрок «Арсенала» Димидко разбил голову в контрольном матче

    Серьезную травму головы получил сегодня в товарищеском матче против «Калуги» (4:0) футболист тульского «Арсенала» Александр Димидко. Инцидент случился в начале второго тайма, когда туляк и его соперник сильно столкнулись головами во время верховой борьбы за мяч. Самостоятельно подняться с газона после этого Димидко не смог, потребовалась помощь медицинского штаба.

    «У него диагностирована черепно-мозговая травма. К счастью, гематомы нет. Сейчас Саша в больнице. его состояние удовлетворительное. Скоро станет ясно, как быстро пойдет его восстановление. Организм у него крепкий; надеемся, что скоро Димидко выздоровеет», – сказал врач «Арсенала» Александр Костюченков.

    Сезон ФНЛ туляки начнут 11-го июля домашней встречей против иркутского «Байкала».

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    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    04.07.2015 21:20
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    Комментарии (10)
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    нoГГано
    1436034550
    Игрок \"Арсенала\" Димидко разбил голову когда узнал что перешел не в лондонский...
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    Raulya
    1436034776
    Жесть...Скорейшего выздравления...
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    Frontello
    1436035454
    У человека травма а 2 Зенитовских тролля петросянят.
    Ответить
    DIDI 23
    1436035994
    Это что за такие тренировки?
    Ответить
    nahan
    1436066791
    Здоровья Димидко.
    Ответить
    tesch
    1436079554
    здоровья
    Ответить
    Svtur
    1436080828
    бывает. здоровья.
    Ответить
    Cool-Kurt Angle
    1436116759
    ниже ток питерские показали себя в самых лучших цветах? еще на москвичей наезжают бляха
    Ответить
    ologreds
    1694997669
    numo434798
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