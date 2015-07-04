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    Ван Перси согласен перейти в «Фенербахче»

    Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси согласовал детали своего контракта с турецким «Фенербахче» и, вероятнее всего, пополнит стан новой команды. Сегодня голландец лично встретился с представителями второй команды чемпионата Турции и выразил готовность переехать в Стамбул. Срок потенциального соглашения – четыре года.

    В минувшем сезоне АПЛ Ван Перси провел 27 матчей и отличился 10 раз.

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    Источник: The Guardian

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    04.07.2015 19:15
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    Комментарии (45)
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    Clint
    1436034797
    Снейдер(31)-Роббен(31)-Ван Перси(32) великолепная тройка сборной Голандии, но увы я не вижу достойные замены этим троим, не вижу такой десятки как Снейдер, не вижу такого вингера как Роббен, и нет такого форвада как ван Перси, Депай и прочие посредсвенности ничего нового не дадут, так что пока у сборной голандии не такой уж и светлое будушее
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    Selim Yavuz
    1436034915
    Так вот почему отказал Бешикташу? Фенербахче хороший клуб,не ошибется
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    Van Vanovich
    1436036548
    Думаю год еще надо дать в МЮ поиграть. Таких форвардов экстра-класса сейчас нет, только Суарес и Ибрагимович.
    Ответить
    ZaZizu
    1436037079
    закономерный финал карьеры для подобных девушек лёгкого поведения
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    dante_voorhees
    1436043583
    Все уже хватит трансферов, сколько можно, 8 игроков купили и 3 игрока вернулись из аренды, с легионерами перебор уже 16 легионеров куда мы их денем учитывая что на поле выйдут лишь 5 из них
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    nahan
    1436066174
    Для Фенера это реальное усиление.
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    Red Man
    1436066809
    Может оставить его надо нап то хороший
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    alessios1990
    1436075478
    Нормальные такие трансферы совершил Фенербахче! С такими приобретениями - групповой раунд ЛЧ минимум) Но туда еще нужно пробиться. Пойму Робина, если он переберется на берега Босфора!
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    112910415
    1436119187
    вон оно что...
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    ologreds
    1694997671
    numo434786
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