Ван Перси согласен перейти в «Фенербахче»

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси согласовал детали своего контракта с турецким «Фенербахче» и, вероятнее всего, пополнит стан новой команды. Сегодня голландец лично встретился с представителями второй команды чемпионата Турции и выразил готовность переехать в Стамбул. Срок потенциального соглашения – четыре года.



В минувшем сезоне АПЛ Ван Перси провел 27 матчей и отличился 10 раз.



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