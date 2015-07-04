Кристиан Ледесма попрощался с «Лацио»

Кристиан Ледесма покидает «Лацио». На специальной церемонии Ледесма поблагодарил команду и болельщиков за девять лет, которые игрок и клуб провели вместе.
«Я не хочу думать о том, что это заканчивается. Когда фанаты говорят, что они восхищаются мной, это триумф. Это лучше, чем гол в дерби или выиграть Кубок Италии» – сказал Ледесма.
От ультрас Курвы Норд аргентинский полузащитник получил в подарок майку и следующие слова: «Если ты не родился лациале, то потом можешь им стать. Футболка доказывает, что ты один из нас».
Напомним, что в минувшем сезоне «Лацио» занял в чемпионате Италии третье место и дошел до финала Кубка Италии.
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«Я не хочу думать о том, что это заканчивается. Когда фанаты говорят, что они восхищаются мной, это триумф. Это лучше, чем гол в дерби или выиграть Кубок Италии» – сказал Ледесма.
От ультрас Курвы Норд аргентинский полузащитник получил в подарок майку и следующие слова: «Если ты не родился лациале, то потом можешь им стать. Футболка доказывает, что ты один из нас».
Напомним, что в минувшем сезоне «Лацио» занял в чемпионате Италии третье место и дошел до финала Кубка Италии.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!