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    Кристиан Ледесма попрощался с «Лацио»

    Кристиан Ледесма покидает «Лацио». На специальной церемонии Ледесма поблагодарил команду и болельщиков за девять лет, которые игрок и клуб провели вместе.

    «Я не хочу думать о том, что это заканчивается. Когда фанаты говорят, что они восхищаются мной, это триумф. Это лучше, чем гол в дерби или выиграть Кубок Италии» – сказал Ледесма.

    От ультрас Курвы Норд аргентинский полузащитник получил в подарок майку и следующие слова: «Если ты не родился лациале, то потом можешь им стать. Футболка доказывает, что ты один из нас».

    Напомним, что в минувшем сезоне «Лацио» занял в чемпионате Италии третье место и дошел до финала Кубка Италии.

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    Источник: Football Italia

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    04.07.2015 13:08
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    Комментарии (12)
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    Супер Лелька
    1436006511
    Долгие годы тащил Орлов, один из лучших игроков Лацио эпохи Лотито. Даже сейчас, потеряв скорость, может быть полезен многим командам за счет прекрасного чтения игры и выбора позиции. Хотелось бы, чтобы остался в СериАле, но, по-видимому, переберется в МЛС. Удачи Кристиану!
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    Juventus21
    1436006609
    Не с теми людьми прощается Лацио. Успехов Кристиану. Может в Кальяри перейдет как и Сторари, поднимет клуб и вернёт в Серию А
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    Sevastopol-www
    1436013194
    Ветеран движения...
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    Lazio-Kiev
    1436016479
    Этот печальный момент наступает всегда! Главное, вовремя уйти, любимым тиффози!
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    nahan
    1436018044
    Ледесме респект и удачи.
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    Rechter
    1436023400
    Успехов капитану в МЛС! Не стал тянуть резину как Рокки и ушел в самое подходящее время. Ледесма навсегда!
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    Сливки общества
    1436187011
    Фабио Борини, которого «Ливерпуль» выставил на трансфер, продолжит карьеру на родине, передает Leggo. Итальянцем заинтересовались в «Лацио» и предложили за нападающего восемь миллионов евро. «Красные» не отказали, и теперь дело за самим Борини. «Орлы» готовят контракт на пять миллионов евро за пять лет.
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    ologreds
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    numo434764
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