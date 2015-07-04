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    Дуймович: «Каждый день слежу за новостями «Локомотива»

    Тренировку «Локомотива» на сборе посетил бывший полузащитник железнодорожников Томислав Дуймович, который рассказал о себе и перспективах красно-зеленых.

    «В эти дни я нахожусь в Австрии. Узнал, что «Локомотив» рядом и сразу решил заехать в гости к команде. Ностальгия, радость встречи – все вместе перемешалось.

    Каждый день слежу за новостями команды. С утра читаю новости, обязательно захожу на русские сайты о спорте. Радовался, когда Кубок выиграли. Я ребятам потом сказал, что после Кубка надо чемпионство брать», – сказал Дуймович.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.07.2015 10:34
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    Комментарии (13)
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    ДАША Д
    1435995675
    Надо проситься обратно.
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    piercman
    1435995779
    чемпионство брать... хорошая шутка)
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    kkomov
    1435995887
    по смороде соскучился!
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    фанат джигурды
    1435996086
    опа, Джигурда!!! бездомных-то как эта новость интересует!!!!!
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    Sevastopol-www
    1436003612
    Смешанные у него чувства...
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    Adler angriff
    1436014792
    Про чемпионство он хорошо придумал. Взрослый человек, а верит в сказки.
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    nahan
    1436017356
    Респект Дуймовичу.
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    yellowbarmaley
    1436023169
    Локомотив? А сейчас 18:00 комментируя матч Динамо - Аякс признаётся в любви к Динамо!
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    112910415
    1436116193
    а вернуться?
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    ologreds
    1694997673
    numo434753
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