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    Мунтари может продолжить карьеру в «Фиорентине»

    Бывший полузащитник «Милана» Салли Мунтари, который в конце июня по обоюдному согласию расторг контракт с россонери, попал в сферу интересов «Фиорентины», сообщает Sky Sports. В ближайшее время фиалки могут сделать предложение 30-летнему ганцу, который в настоящее время является свободным агентом.

    В минувшем сезоне Мунтари провел в составе красно-черных 17 матчей и забил 2 гола.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 10:13
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    Комментарии (7)
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    жеха87
    1435995186
    Классный игрок! Физически сильный и цепкий игрок! Только очень вспыльчивый!
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    Juventus 32
    1435995659
    Фиалкам он явно не помешает.
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    dimagas1
    1435996988
    После Милана наверно в Серии А он никому не нужен.
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    Sevastopol-www
    1436003857
    Любая жизнь начинается с конца...
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436006889
    НАКОНЕЦ МУНТАРЯ ПЕРЕШЕЛ В КЛУБ СЕРИЯ А
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    nahan
    1436007708
    Мунтари удачи.
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    ologreds
    1694997673
    numo434751
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