Мунтари может продолжить карьеру в «Фиорентине»

Бывший полузащитник «Милана» Салли Мунтари, который в конце июня по обоюдному согласию расторг контракт с россонери, попал в сферу интересов «Фиорентины», сообщает Sky Sports. В ближайшее время фиалки могут сделать предложение 30-летнему ганцу, который в настоящее время является свободным агентом.
В минувшем сезоне Мунтари провел в составе красно-черных 17 матчей и забил 2 гола.
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