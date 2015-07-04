Кака уговаривает Боатенга перейти в «Орландо»

Карьера экс-полузащитника «Шальке» Кевин-Принса Боатенга может продолжиться в MLS. По сообщениям gianlucadimarzio.com, хавбек «Орландо» Кака уговаривает 28-летнего футболиста, с которым они вместе выступали за «Милан», перейти в его команду. Сам ганец всерьез обдумывает такой вариант, однако также возможно его возвращение в «Милан».
В минувшем сезоне Боатенг провел в составе немецкого клуба 25 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.
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