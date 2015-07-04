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    Кака уговаривает Боатенга перейти в «Орландо»

    Карьера экс-полузащитника «Шальке» Кевин-Принса Боатенга может продолжиться в MLS. По сообщениям gianlucadimarzio.com, хавбек «Орландо» Кака уговаривает 28-летнего футболиста, с которым они вместе выступали за «Милан», перейти в его команду. Сам ганец всерьез обдумывает такой вариант, однако также возможно его возвращение в «Милан».


    В минувшем сезоне Боатенг провел в составе немецкого клуба 25 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 06:57
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    spartach091
    1435982548
    Кака может и приболтать его,а нужен ли он Милану ??
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    vuomu
    1435985470
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma
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    Alejandro7
    1435987206
    Боатенг как игрок уже давно спекся. Пусть будет новый Милан с новыми звездами
    Ответить
    mamrik-09
    1435987581
    Отлично
    Ответить
    Карпати1963
    1435990513
    Добре є
    Ответить
    Sevastopol-www
    1435992759
    Молод он ещё для МЛС...
    Ответить
    NEOn13
    1436001218
    решил карьеру окончить?
    Ответить
    nahan
    1436006173
    Соскучился по одноклубнику...
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    ologreds
    1694997673
    numo434734
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