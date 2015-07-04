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    • Пашинин: «Пока не принято окончательное решение по лимиту, нет смысла суетиться»

    Пашинин: «Пока не принято окончательное решение по лимиту, нет смысла суетиться»

    Экс-защитник «Локомотива», а в данное время помощник главного тренера железнодорожников Олег Пашинин поделился мнением относительно лимита на легионеров.

    – Горячая тема: как тренерский штаб «Локо» отреагировал на новости о грядущей очередной реформе лимита?
    – Люблю говорить о том, что уже точно свершилось. Но сама ситуация, когда сезон вот-вот начнется, а мы еще не знаем, по каким условиям – это, мягко говоря, не очень приятно.

    – «Локомотив» справится при любом сценарии?
    – Придется справляться. А пока нужно дождаться окончательного решения, нет смысла суетиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 06:20
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dokom
    1435984288
    Да вообще уже все нервы истрепали. Такие решения надо за год принимать чтоб клубы знали готовились. Претенденты из фнл чтоб знали чего ожидать. То им 7/5 то 10/1 а сейчас 6/5 уже хотят. У Ростова например в коллективе лишь 5 россиян. Вот примет РФПЛ схему 6/5 и как Ростов играть будет? Без травм и замен целый сезон? Как и где за несколько дней до старта они найдут 5-7 игроков с российским паспортом уровня рпл? И все сейчас злые из за этой неопределенности.
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    tesch
    1435987148
    можно и по ходу сезона менять правила и формулу лимита. Для остроты )
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    rubinovyi2
    1435988312
    А,потом может быть уже поздно.
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    Sevastopol-www
    1435993224
    Делиться мнением - это запросто...
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    KAFA2525
    1436006899
    Русский аврал в конце квартала…
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    Viktor41
    1436012919
    Наши суетятся на поле. Пример Австрия - Россия.
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    ologreds
    1694997673
    numo434731
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    Россия
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