У Балотелли умер приемный отец

У итальянского нападающего Марио Балотелли скончался приемный отец Франческо Балотелли. Сообщается, что он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Завтра форвард Ливерпуля вылетит на родину, чтобы поприсутствовать на похоронах и процедуре прощания с покойным.

Семья Франческо Балотелли усыновила Марио, когда ребенку было три года

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