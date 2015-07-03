УЕФА снял с «Манчестер Сити» финансовые ограничения

После изменения некоторых пунктов в правилах о финансовом фэйр-плей УЕФА закрыл ряд санкций в отношении «Манчестер Сити». Теперь клуб полностью соответствует заданным требованиям.



С сегодняшнего дня с «горожан» снято ограничение на расходы в 49 млн евро, а также расширена заявка команды в матчах Лиги Чемпионов. Напомним, что ранее УЕФА полностью освободил французский «ПСЖ».



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