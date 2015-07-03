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    УЕФА снял с «Манчестер Сити» финансовые ограничения

    После изменения некоторых пунктов в правилах о финансовом фэйр-плей УЕФА закрыл ряд санкций в отношении «Манчестер Сити». Теперь клуб полностью соответствует заданным требованиям.

    С сегодняшнего дня с «горожан» снято ограничение на расходы в 49 млн евро, а также расширена заявка команды в матчах Лиги Чемпионов. Напомним, что ранее УЕФА полностью освободил французский «ПСЖ».

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    Источник: BBC

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    03.07.2015 19:40
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    Комментарии (101)
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    АРуслан
    1436002936
    пора тратить БАБОСИЩЕ
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    Павлюченко 13
    1436008598
    Зато Динамо наказали...
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    Оргазмирующий Прапор
    1436014354
    платиня естественно ни при чем
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    spartacus333
    1436024066
    купили арабы платини. сколько же они ему на оффшоры перевели интересно было фбр знать об этом. там не только фифа но похоже и уефа по уши в грязи.
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    ZaZizu
    1436082381
    и платини будет петь песни про коррупцию в ФИФА ))))) смешной поганый утырок, убивающий Футбол!
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    Evgenii31
    1436225608
    ураааааааааааааааааааааааааааааааааа
    Ответить
    Bad Spenser
    1436391949
    а у [Динамо] денег не хватило чтобы и с них сняли?
    Ответить
    sk1nface
    1436469683
    Вот они разгуляются-то)
    Ответить
    emirreal
    1436593638
    ХорошенонапИ защитника нап.
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    ologreds
    1694997675
    numo434717
    Ответить
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