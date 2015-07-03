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    Фернандо перешел из «Шахтера» в «Сампдорию»

    Полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандо перешел в «Сампдорию». Об этом в социальной сети сообщил агент футболиста Жорже Мачадо. Сумма трансфера бразильца оценивается в 8 млн. евро, которые итальянцы выплатят в течении двух лет.

    Фернандо стал уже третьим бразильцем в течении последних дней перешедших из донецкой команды в западные клубы. Напомним, ранее было объявлено о переходах Дугласа Косты в «Баварию» и Луиса Адриано в «Милан».

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    Источник: Football

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    03.07.2015 17:14
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    Комментарии (99)
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    Andre2488
    1435949684
    Не вижу повода для паники, ушедшие и так уже пересидели, как то Коста и Адриано, а Фернандо ничем не выделялся на фоне того же Степаненко! Еще остались Тейшейра, Бернард, Тайсон, Марлос, Феррейра, Исмаили, Фред, Асеведо, Веллингтон Нем,Дентиньо..вроде никого не забыл? )
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    Axidan
    1435951288
    Неплохое продолжение карьеры, если учесть, что в основу он попадал довольно редко в Шахтёре. Удачи ему в новом клубе!
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    Juventus 32
    1435951439
    Третий пошёл
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    sir_Alex
    1435951629
    Молодец!
    Ответить
    KnowSoccer
    1435954478
    пока Шахтер
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    Lazio-Kiev
    1435958964
    Я даже не знал, что в Шахте есть такой игрок!)
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    kkomov
    1435960010
    не хочет во львове нациков развлекать.
    Ответить
    Dead Silence
    1435960829
    Распродажа продолжается.
    Ответить
    nahan
    1436000000
    Кроты разбегаются по ходу...
    Ответить
    ologreds
    1694997675
    numo434706
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