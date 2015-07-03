Фернандо перешел из «Шахтера» в «Сампдорию»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандо перешел в «Сампдорию». Об этом в социальной сети сообщил агент футболиста Жорже Мачадо. Сумма трансфера бразильца оценивается в 8 млн. евро, которые итальянцы выплатят в течении двух лет.





Фернандо стал уже третьим бразильцем в течении последних дней перешедших из донецкой команды в западные клубы. Напомним, ранее было объявлено о переходах Дугласа Косты в «Баварию» и Луиса Адриано в «Милан».