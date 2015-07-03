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    • УЕФА смягчил санкции в отношении «Манчестер Сити» за нарушение ФФП

    УЕФА смягчил санкции в отношении «Манчестер Сити» за нарушение ФФП

    Сегодня УЕФА снял с «Манчестер Сити« ограничения на заявку футболистов в Лигу чемпионов, теперь англичане могут внести в список 25 взрослых игроков. Также «горожане» не потеряют 20 млн. евро призовых за участие в Лиге чемпионов.

    Напомним, что 1 июля были смягчены санкции и в отношении ПСЖ. Последний сезон в клубах улучшилась ситуация с соблюдением ФФП, вследствии чего и были приняты соответственные решения. Однако, в УЕФА подчеркнули, что оба клуба будут находиться под пристальным присмотром.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2015 16:59
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    Комментарии (43)
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    Red_team
    1435939503
    Тьфу ты, голубой луне только ужесточать санкции нужно! за грязную бедуинскую нефть продались, тьфу!
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    Arturros
    1435940390
    И при этом мешок хочет купить Погбу за сотку.Вот бессовестные!
    Ответить
    ТОПТЫГИН
    1435940563
    уроды,а как же КРАСНОДАР???ничего насчёт Быков пересмотреть не хотите!!!Всё таки смешивают футбол,[непечатное слово ]о и политику-\"независимые футбольные организации\"
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    Shafterhopf
    1435940730
    Сняли с МС ограничения и они где-то собрались найти 100 млн. евро на Погба?
    Ответить
    mihon_87
    1435941052
    всех купили
    Ответить
    112910415
    1435943623
    раскаялись, наверное
    Ответить
    фанат джигурды
    1435945114
    всегда тот прав-у кого больше прав
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    sir_Alex
    1435950494
    Доиграется Мишка!
    Ответить
    nahan
    1435980215
    Мешки все уладят...
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    ologreds
    1694997675
    numo434705
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