УЕФА смягчил санкции в отношении «Манчестер Сити» за нарушение ФФП

Сегодня УЕФА снял с «Манчестер Сити« ограничения на заявку футболистов в Лигу чемпионов, теперь англичане могут внести в список 25 взрослых игроков. Также «горожане» не потеряют 20 млн. евро призовых за участие в Лиге чемпионов.



Напомним, что 1 июля были смягчены санкции и в отношении ПСЖ. Последний сезон в клубах улучшилась ситуация с соблюдением ФФП, вследствии чего и были приняты соответственные решения. Однако, в УЕФА подчеркнули, что оба клуба будут находиться под пристальным присмотром.





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