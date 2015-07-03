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    Аленичев верит в потенциал своих игроков

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что потенциал российских футболистов московского клуба далеко не исчерпан.

    «Комбаров, Макеев, Паршивлюк могут и должны прогрессировать. По тренировкам я вижу, что они хотят расти, совершенствоваться, а я им буду в этом помогать и сделаю все возможное, чтобы ребята стали основными игроками сборной России» – отметил тренер.

    Также Аленичев ответил на вопрос об отсутствии на тренировочном сборе лучшего бомбардира второй команды Владимира Обухова : « Я давно слежу за Обуховым и как только увижу, что он может не только тренироваться с основой, но и выходить хотя бы на замену он на следующий день будет с основным составом».

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 15:38
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    Комментарии (150)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cergei1971
    1435952727
    Не того соперника просто выбрали!!!!!!!!Надо было опять с тем же играть!!!!И все было бы отлично!!Это ошибка Димы!Это же тренировочная игра была.А,так бы Спартак бы выиграл !!!!!Во!!!!!!!!!!
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    galivud82
    1435954310
    итоге займут 8 место в 2015- 2016 году
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    Poloten4ick
    1435955160
    про 33 очка уже было ?
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    Великолепный
    1435956855
    Описание гола 80' ГОЛ. Люцерн-мясо 2:1. ШНОЙВЛИ. После прострела справа Шнойвли отправил мяч в ворота Реброва.Люцерн-мясо 2:1. Аленичев верим))
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    DRDR_SaSa
    1435957013
    Дима, верим!
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    zenmicro
    1435957095
    Лучше свой Алень чем иностранный пень
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    nahan
    1435979951
    Сезон покажет.
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    vka1970
    1435991786
    По поводу Макеева он точно погорячился.Такого уже не переделаешь.Проще закопать чем закрасить.
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    spartacus333
    1436024489
    12-0 обыграли любителей. как только попалась команда профессиональная но очень мредненькая так спартак сразу же и слил. не думаю что у аленичева вообще что то получится. надо было бердыева брать.
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    ologreds
    1694997677
    numo434700
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