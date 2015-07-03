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    • Перес не возражает против ухода Рамоса и Касильяса из «Реала»

    Перес не возражает против ухода Рамоса и Касильяса из «Реала»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не возражает против ухода из команды двух ветеранов клуба – Икера Касильяса и Серхио Рамоса. Согласно сообщениям El Mundo Deportivo у футболистов натянутые отношения с Пересом, а с голкипером президент хотел расстаться еще по ходу минувшего сезона.

    Рамос также принял принципиальное решение уйти из команды, считая, что в клубе испортили его репутацию выставив корыстолюбцем. Ранее защитник требовал заключения нового контракта с окладом 10 млн. евро в год, на что Перес ответил отказом.

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    Источник: Mundodeportivo

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    03.07.2015 13:55
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    Комментарии (98)
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    sir_Alex
    1435951501
    Неспокойно у них
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    muller
    1435963618
    Как на переса все набросились. .. забыли болел Мадрида что он сделал для реала
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    alex_grimberg
    1435970869
    получит Перес по полной я чувствую...
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    Lionel Messi-10
    1435977931
    какой клуб, такой и президент) фу фу фу на реалку
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    nahan
    1435978900
    Перес ещё тот перец, игрокам нужно уходить...
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    el barsa
    1435980407
    ПАРАШЕНКА В РЕАЛ . ПРЕЗИДЕНТОМ
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    el barsa
    1435980464
    А ТАМ ГЛЯДИШЬЬ И АМЕРИКАНЦЫ ПОДЕРЖАТ РИАЛ
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    цыган617
    1435981494
    Откуда инфа?
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    Madridist-m
    1436028100
    С одной стороны и Перес вернул Реал на Европейскую Элиту,с другой стороны и Рамос легенда Реала. Но перес слишком много глоров привлек к клубу,купил Роналду и т.д
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    ologreds
    1694997677
    numo434693
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