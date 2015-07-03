Перес не возражает против ухода Рамоса и Касильяса из «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не возражает против ухода из команды двух ветеранов клуба – Икера Касильяса и Серхио Рамоса. Согласно сообщениям El Mundo Deportivo у футболистов натянутые отношения с Пересом, а с голкипером президент хотел расстаться еще по ходу минувшего сезона.



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Рамос также принял принципиальное решение уйти из команды, считая, что в клубе испортили его репутацию выставив корыстолюбцем. Ранее защитник требовал заключения нового контракта с окладом 10 млн. евро в год, на что Перес ответил отказом.