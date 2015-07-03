Вход на товарищеские матчи ЦСКА будет свободным

Официальный «твиттер» московского ЦСКА сообщил, что вход на все предсезонные игры команды будет бесплатным. 4 июля армейцы сыграют с «Тосно», 8-го – с «Факелом», а 11-го – с «Химками». Первую встречу ЦСКА проведет на базе в Ватутинках, остальные – на московском стадионе «Октябрь».



Сезон РФПЛ армейцы откроют домашней игрой с «Рубином».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

