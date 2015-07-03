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    Вход на товарищеские матчи ЦСКА будет свободным

    Официальный «твиттер» московского ЦСКА сообщил, что вход на все предсезонные игры команды будет бесплатным. 4 июля армейцы сыграют с «Тосно», 8-го – с «Факелом», а 11-го – с «Химками». Первую встречу ЦСКА проведет на базе в Ватутинках, остальные – на московском стадионе «Октябрь».

    Сезон РФПЛ армейцы откроют домашней игрой с «Рубином».

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    Источник: Twitter

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    03.07.2015 10:48
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    Комментарии (70)
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    Colombo35
    1435932902
    Spartach n1, шутишь про армейских африканцев, при том что у самих лучшим признали негра Промеса. Как так, где спартаковские арийцы?
    Ответить
    112910415
    1435937901
    значит, придут люди!
    Ответить
    starche
    1435938414
    Еще и приплачивать надо, чтобы пришли.
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1435943436
    В России нет еще пока клуба лучше ЦСКА Москва.
    Ответить
    красноярец
    1435944681
    состав наиграем.
    Ответить
    salaga
    1435946846
    Уже и на Китай не хватает.
    Ответить
    Liam_CSKA
    1435948048
    Как там Спартак проигрывает люцерну..запал иссяк)
    Ответить
    nahan
    1435977407
    И то хорошо...
    Ответить
    uran102
    1436001708
    Удачи Тосно....
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    ologreds
    1694997677
    numo434677
    Ответить
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