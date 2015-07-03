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    Дефицит «Динамо» – 257 миллионов евро

    Сегодня стала известна сумма дефицита бюджета московского «Динамо», из-за которого команда была наказана УЕФА (несоблюдение правил финансового fair play) и дисквалифицирована из еврокубков на будущий сезон. По данным организации, сумма «минуса» составляет более 257 миллионов евро.

    Место бело-голубых в текущем розыгрыше Лиги Европы займет казанский «Рубин».

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 09:31
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    Комментарии (463)
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    Nikola45
    1435954457
    О как )) А тут все о Зените басни складывали ))
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    Denis SPb
    1435955538
    Мда... В стране кризис, сокращения и т.д. А тут в футбольном клубе перерасход всего лишь 15.5 млрд.руб. Вот так и живём...
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    КПР
    1435956046
    Ну и на что менты ещё надеялись?
    Ответить
    Shamil79
    1435956308
    они ещё с Анжи не расчитались....
    Ответить
    129
    1435963381
    Аджоев покидает пост спортивного директора.. дефицит Динамо 257 млн евриковых - эти две новости как-то связаны))))
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    Зенит это Халк
    1435983744
    закрывать надо этот клуб !
    Ответить
    Sevastopol-www
    1435989413
    Прореха финансовая...
    Ответить
    Порядочная свинья
    1436080883
    Всего-то...
    Ответить
    boozer
    1436264389
    Кто там у нас ближайший кандидат на место в ПЛ, если мусора разбегутся? \"Тосно\"? :)))))
    Ответить
    ologreds
    1694997679
    numo434668
    Ответить
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