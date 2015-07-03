Дефицит «Динамо» – 257 миллионов евро

Сегодня стала известна сумма дефицита бюджета московского «Динамо», из-за которого команда была наказана УЕФА (несоблюдение правил финансового fair play) и дисквалифицирована из еврокубков на будущий сезон. По данным организации, сумма «минуса» составляет более 257 миллионов евро.



Место бело-голубых в текущем розыгрыше Лиги Европы займет казанский «Рубин».



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