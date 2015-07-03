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    • «Крылья Советов» планируют пригласить бывшего тренера Куртуа

    «Крылья Советов» планируют пригласить бывшего тренера Куртуа

    Самарские «Крылья Советов» в ближайшее время должны пополнить свой тренерский штаб бельгийским специалистом по работе с вратарями. Им, предположительно, станет недавно уволенный из «Генка» Ги Мартенс, который проработал с этим клубом 25 лет. Поговаривают, что именно Мартенс открыл талант нынешнего вратаря «Челси» Тибо Куртуа.

    Отметим, что самарскую команду возглавляет также бельгиец Франк Веркаутерен.

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    Источник: Twitter

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    03.07.2015 09:23
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    Комментарии (12)
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    cska plus
    1435905365
    кому он откроет талант в КС!
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    Zely
    1435905628
    Крылышки раньше крепким клубом был, как они так сдулись!
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    Zenit-84
    1435906581
    Надолго ли?
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    Shaft
    1435910453
    Лучше тренеров качественных привозить и играть своей молодежью, чем накупать негрил и братьев с балканского полуострова. Крылышки молодцы
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    Sergei 063KC
    1435912143
    Пускай помогает.
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    Sergei 063KC
    1435914833
    А еще лучше бы самого Тибо пригласили бы.
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    eugen-han
    1435919343
    вполне возможно,что это так после заявления веркаутерена о его желании видеть в команде пять вратарей,но не совсем понятно,чем не угодил нынешний тренер,который наверняка обходился клубу куда дешевле,или всё же наоборот - теперь из европы готовы ехать в Россию работать за рубли - очень антересно.
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    nahan
    1435928002
    Сильный тренер вратарей.
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    ManKUNIANUS
    1435947792
    Приятно видеть, что крылья советов встрепенулись и теперь планируют бороться за самые высокие места! Удачи Самаре!
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    ologreds
    1694997679
    numo434667
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