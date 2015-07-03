«Крылья Советов» планируют пригласить бывшего тренера Куртуа

Самарские «Крылья Советов» в ближайшее время должны пополнить свой тренерский штаб бельгийским специалистом по работе с вратарями. Им, предположительно, станет недавно уволенный из «Генка» Ги Мартенс, который проработал с этим клубом 25 лет. Поговаривают, что именно Мартенс открыл талант нынешнего вратаря «Челси» Тибо Куртуа.



Отметим, что самарскую команду возглавляет также бельгиец Франк Веркаутерен.



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