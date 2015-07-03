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    Источник: Ломбертс недоволен своим статусом в «Зените»

    Как заявил источник в санкт-петербургском «Зените», защитник команды Николас Ломбертс все-таки может покинуть клуб. Бельгийцу не по душе, сколько игрового времени ему отводится главным тренером. Сообщается, что футболист в течение прошлого сезона открыто выражал свое недовольство игрой в основном составе португальца Нету, когда сам Ломбертс уже оправился от травмы. Это было в скорости доведено до сведения Андре Виллаш-Боаша, который как минимум не собирается препятствовать уходу защитника из команды.

    Главным претендентом на Ломбертса является английский «Сандерленд».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.07.2015 08:46
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    Комментарии (33)
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    Эксперт Зенита
    1435907600
    Скоро от него узнаем много нового о Великом Зените.
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    Jeck Denielse
    1435907761
    Ломбертса и Нету надо продать.... Фэйр плей....... К Гараю и Ансалди купить серьёзного парня....
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    aseke25
    1435910749
    но коммент
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    Воин трои
    1435915233
    У каждого своё видение на ситуацию и игровую модель, но мне Ломбертс куда сильнее Нету
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    Lucius Vorenus
    1435920270
    и его и нету тоже продать
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    zamsb
    1435921001
    - Канай отсюда,редиска! - И пускай канает!!! \"Джентельмены удачи\"
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    nahan
    1435927861
    Надежный бек, он нужен питерцам.
    Ответить
    112910415
    1435937504
    отпустить с почётом!
    Ответить
    Miaf
    1436020917
    Ломбертсу нужно хорошо все обдумать, ведь в Сандерленде прийдется еще и играть в футбол.
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    ologreds
    1694997679
    numo434665
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