Источник: Ломбертс недоволен своим статусом в «Зените»

Как заявил источник в санкт-петербургском «Зените», защитник команды Николас Ломбертс все-таки может покинуть клуб. Бельгийцу не по душе, сколько игрового времени ему отводится главным тренером. Сообщается, что футболист в течение прошлого сезона открыто выражал свое недовольство игрой в основном составе португальца Нету, когда сам Ломбертс уже оправился от травмы. Это было в скорости доведено до сведения Андре Виллаш-Боаша, который как минимум не собирается препятствовать уходу защитника из команды.



Главным претендентом на Ломбертса является английский «Сандерленд».



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