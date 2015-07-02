Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Понедельник: «Настоящий футбол – это очень большой труд»

    Чемпион Европы 1960-го года Виктор Понедельник дал свой комментарий по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ до схемы «6+5».

    «Понятно, что лимит всех проблем все равно не решит, это не панацея. С его появлением мы чемпионами мира не станем. К примеру, можно подумать еще о потолке зарплат. Т.е. над тем, чтобы молодые футболисты играли и получали деньги за результаты и свой труд. Я не верю, что молодежи нужны только деньги. Мне, например, во второй половине прошлого сезона очень понравился Федор Смолов. Парень сидит на неплохих деньгах. Но пересилил себя, стал играть, забивать, появились скорость и техника. Мне интересно в нем видеть футболиста, который в будущем может вырасти до большого мастера. И я убежден, что настоящий футбол – это прежде всего большой труд», – уверил знаменитый футболист.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии (36)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    вoлгoдoн
    1435864360
    Шарит
    Ответить
    Vendetta_087
    1435864481
    Понедельник тупое бревно,кто он ваще
    Ответить
    Leicester City
    1435865006
    суббота :этот день самый а. еннный
    Ответить
    Venezuela
    1435868298
    Вставать в понедельник тоже большой труд.))
    Ответить
    Eezila
    1435868653
    Если уж при Понедельнике большой футбол был пахотой, то про нынешнее время и говорить не приходится. Сейчас на высшем уровне - это тяжкий труд, удовольствие от игры успевают получить единицы из полевых игроков. Вот и думаю, может наши футболисты хоть удовольствие от игры еще получают, кроме денег то?)
    Ответить
    bangladesh
    1435872927
    Волгочмо
    Ответить
    KAFA2525
    1435879977
    Витя знает в этом толк…
    Ответить
    cska plus
    1435894604
    Понедельник-легенда!
    Ответить
    112910415
    1435934105
    нынче в головах опилки преобладают..
    Ответить
    ologreds
    1694997681
    numo434625
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+