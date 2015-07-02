Понедельник: «Настоящий футбол – это очень большой труд»

Чемпион Европы 1960-го года Виктор Понедельник дал свой комментарий по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ до схемы «6+5».



«Понятно, что лимит всех проблем все равно не решит, это не панацея. С его появлением мы чемпионами мира не станем. К примеру, можно подумать еще о потолке зарплат. Т.е. над тем, чтобы молодые футболисты играли и получали деньги за результаты и свой труд. Я не верю, что молодежи нужны только деньги. Мне, например, во второй половине прошлого сезона очень понравился Федор Смолов. Парень сидит на неплохих деньгах. Но пересилил себя, стал играть, забивать, появились скорость и техника. Мне интересно в нем видеть футболиста, который в будущем может вырасти до большого мастера. И я убежден, что настоящий футбол – это прежде всего большой труд», – уверил знаменитый футболист.



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