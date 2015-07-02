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    Василий Уткин: «Динамо» в переводе на русский – это гроб»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Василий Уткин в своей колонке в PROСпорт прокомментировал последние перестановки в московском «Динамо».

    – В «Динамо» никогда ничего не будет. Хоть сколько денег туда закачай. Хоть имей родственный интерес. Хоть с погонами зайди. Хоть с мешком денег. «Динамо» в переводе на русский – это гроб.

    Ну, или ковер, под которым грызутся бульдожки. Или не слишком надежная канализация, в которой регулярно случаются протечки. Никто и никогда не анализирует проблему протечки на основании того, что именно протекло. Трубу заделать надо, а не фекалии разбирать.

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    Источник: PROСпорт

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    02.07.2015 11:34
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    Комментарии (242)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Franz Beckenbauer
    1435858704
    Как сказал то!
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    ПатриотЪ
    1435860152
    А ведь если вдуматься, то в его словах есть немалая доля истины...
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    cergei1971
    1435860692
    А если перевести слово УТКИН!!!!!На русский язык???????Ха ха ха
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    ДАонизПОЛЕНА
    1435863811
    абсолютно согласен!а ведь он молодец небоится никого
    Ответить
    lange
    1435865220
    Василий, почти не подбирая слов, режет по живому)
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    auersmacher
    1435868372
    Ну, хз, может, без Гурамчика и разберутся. Кобелев коренной динамовец, опытный дядька, может, найдут общий язык со Стасом и игроками.
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    311
    1435873049
    Динамо действительно странный клуб. \"Ну, или ковер, под которым грызутся бульдожки.\" - с этим соглашусь, но в целом просто невежество со стороны Васи! Правильнее будет \"Динамо - да и Бог с ним.\". Распоряжаться деньгами в клубе умеют, в свою пользу, но не в пользу клуба.
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    Борисыч1
    1435882496
    Вася прав по сути, но не прав в толковании этой сути. Динамо - это не только, точнее, не столько ФК, сколько основа спорта, обороноспособности и здоровья в России. Разумеется, этими проблемами и ведает ЦС ВСО Динамо, это его прямая задача - единственного Всероссийского спортивного общества, оставшегося в стране. Плюс не разбазарившего свою собственность во всех городах России, в отличии от Труда, Урожая, Спартака, ЦСКА, Буревестника, Трудовых резервов, Локомотива и прочих. Оглянитесь вокруг в своих городах и вы увидите Динамовские стадионы, спортзалы, всевозможные секции, особенно в военно-прикладных видах спорта. Выводить ФК из структуры ВСО незачем, и Динамовский футбол в России(не только в Москве) курировался и будет курироваться генералами - это понятно и очевидно. Для ФК Динамо Москва ищутся спонсоры, владельцы и т.д., отрабатываются финансовые схемы, не всегда удачные(история с европейским ФФП). Но главное надо понять: - ФК Динамо, так сказать, государева Команда. И неповоротливость системы мешает Чемпионству. Хотя и даёт безмятежную уверенность в непотопляемости.
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    Cool-Kurt Angle
    1435888952
    ну а кто ожидал,что Зенит или Рубин будет чемпионами?)все до поры до времени..если не в наше время,то есть будущее) да и не смотря на это все,болельщики никогда не отвернутся от Динамо
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    ologreds
    1694997683
    numo434587
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