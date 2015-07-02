Василий Уткин: «Динамо» в переводе на русский – это гроб»

Комментатор «НТВ-Плюс» Василий Уткин в своей колонке в PROСпорт прокомментировал последние перестановки в московском «Динамо».



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– В «Динамо» никогда ничего не будет. Хоть сколько денег туда закачай. Хоть имей родственный интерес. Хоть с погонами зайди. Хоть с мешком денег. «Динамо» в переводе на русский – это гроб.Ну, или ковер, под которым грызутся бульдожки. Или не слишком надежная канализация, в которой регулярно случаются протечки. Никто и никогда не анализирует проблему протечки на основании того, что именно протекло. Трубу заделать надо, а не фекалии разбирать.