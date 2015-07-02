Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Власти США отправили в Швейцарию запрос на экстрадицию арестованных чиновников ФИФА

    Власти США отправили в Швейцарию запрос на экстрадицию арестованных чиновников ФИФА

    Власти США отправили в Швейцарию запрос на экстрадицию арестованных чиновников ФИФА. Напомним, 27 мая в Цюрихе были арестованы 7 чиновников ФИФА по подозрению в получении взяток на сумму в 150 млн. долларов США, а в результате коррупционного скандала подал в отставку президент организации Йозеф Блаттер.

    Внеочередное заседание, на котором опреелится дата выборов нового президента ФИФА состоится 20 июня в Цюрихе, а до выборов руководить организацией продолжит Блаттер, занимающий свой пост с 1998 года.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии (70)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mat73
    1435840782
    А че пля этой мерике надо, лезут куда их не просят?!! В Швейцарии арестовали, в Швейцарии работали, в Швейцарии и разберутся!
    Ответить
    Хосеп Гварделидзе
    1435841093
    Круг сжимался_))
    Ответить
    starche
    1435841255
    И тут свой нос сунули.......
    Ответить
    Хосеп Гварделидзе
    1435841824
    Блаттер: \"Поеду к другу в Ростов, давно меня зовет, на страусиную ферму!\"
    Ответить
    alboro
    1435846071
    А Блаттер?
    Ответить
    112910415
    1435848500
    медленно, но верно
    Ответить
    vashinin
    1435850384
    Перечисляли взятки через банки Америки, пусть отвечают по законам этой страны. Без вариантов.
    Ответить
    нечитайло
    1435859222
    вершители судеб
    Ответить
    Poloten4ick
    1435862274
    Вован всех отмажет и на свою зону пригласит
    Ответить
    ologreds
    1694997683
    numo434584
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+