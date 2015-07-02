«Манчестер Юнайтед» идет на уступки «Реалу» и снижает трансферную цену на Де Хеа

Мадридский «Реал» не прекращает попыток подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, который и сам желает вернуться на родину. По информации испанской прессы стороны достигли значительного прогресса в переговорах.

Если раньше манкунианцы требовали за своего голкипера 44 млн. евро, то сейчас снизили цену до 35 млн. евро, при этом сливочные согласны заплатить 30 млн. евро. Такой шаг обусловлен тем, что тренер «МЮ» Ван Гаал хочет определиться с составом команды до 13 июля, когда англичане начнут предсезонное турне по США.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.