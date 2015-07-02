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    • «Манчестер Юнайтед» идет на уступки «Реалу» и снижает трансферную цену на Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» идет на уступки «Реалу» и снижает трансферную цену на Де Хеа

    Мадридский «Реал» не прекращает попыток подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, который и сам желает вернуться на родину. По информации испанской прессы стороны достигли значительного прогресса в переговорах.

    Если раньше манкунианцы требовали за своего голкипера 44 млн. евро, то сейчас снизили цену до 35 млн. евро, при этом сливочные согласны заплатить 30 млн. евро. Такой шаг обусловлен тем, что тренер «МЮ» Ван Гаал хочет определиться с составом команды до 13 июля, когда англичане начнут предсезонное турне по США.

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    Источник: AS

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    02.07.2015 10:12
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    Комментарии (153)
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    рус фан
    1435847141
    МЮ считаю по любому надо продавать Де Хеа и кроме Реала особо никто им не интересуется, а ведь контракт у Испанца через год закончится и он просто перейдет свободным агентом. Платить 30 млн и так много при таком раскладе, мы у Баварии Крооса взяли за 16 млн (сумма с учетом перехода Алонсо) при таких же обстоятельствах и сами недавно Хедиру бесплатно отпустили, МЮ тормозит. У Реала и МЮ хорошие отношение вполне возможно что сейчас то же будет обмен с доплатой.
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    89388900185
    1435848876
    надоел этот трансфер
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    Lionel Messi-10
    1435849967
    Бред)
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    Karakas
    1435853742
    обмен де хеа-рамос
    Ответить
    Santon_3
    1435854315
    Надеются, что на Рамоса в ответ скинут - наивные.
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    ЛИВЕРПУЛЬ2005
    1435860968
    что то реал с му мушниками мутят...при чем не честное что то...
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    ReD_MU_DeVIL
    1435861221
    Короче, для меня Давид уже не игрок МЮ. Так что пусть валит в реал. Там ему, глоры на стадионе, после 1-2 неудачного матча, сразу напомнят \"матрасное\" прошлое))
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    DXTK
    1435868684
    Не понятно к какому соглашению пришли стороны, но выводы такие напрашиваются: Я хоть не болельщик клуба, но скажу, идти на уступки не серьезно для МЮ будто бы не продают вратаря, а решаются побыстрее от него избавиться, а Реал будто бы делает одолжение и покупает его давая 30 лямов.
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    kvm5
    1435892487
    А куда Касильяс уйдет
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    ologreds
    1694997683
    numo434583
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