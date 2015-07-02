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    Видич не захотел возвращаться в «Спартак»

    Защитник миланского «Интера» Неманья Видич летом, скорее всего, покинет команду.Заинтересованность в игроке проявляют клубы из-за океана и из ОАЭ.

    В услугах серба заинтересован также московский «Спартак», однако Неманья не рассматривает предложений из Европы. Напомним, что Видич выступал в составе москвичей с 2004 по 2006 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне хорват сыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним результативным ударом.

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    02.07.2015 07:25
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    Комментарии (88)
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    AndreiM-68
    1435830965
    Значит не особо звали.
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    vladimirtsar
    1435831751
    Так Серб или Хорват?Определитесь!
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    Спартач-болельщик
    1435836014
    ...а зачем ? ... ...ну и автору заметки нужно определиться ...Серб он или Хорват...
    Ответить
    spartach091
    1435843958
    простите,но КОВАЛЕВ это полное ДНО!как можно подавать материалы с такими ошибками!
    Ответить
    112910415
    1435846999
    пустая новость
    Ответить
    132421354132
    1435847466
    В Интере косячил ,а тут ему видимо предлагают зарплату поменьше . Не нужен он нам !
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    Evgen44
    1435857099
    Неужели не заработал еще на безбедную старость...
    Ответить
    CL2014
    1435865702
    Кто в него вообще захочет возвращаться?
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    Metal Militia
    1435873696
    Текст со спартаковского сайта: \"Вчера издание [ссылки запрещены, читайте правила] сообщило о том, что сербский защитник «Интера» Неманья Видич получил предложение от «Спартака», однако отказался вернуться в московский клуб. [ссылки запрещены, читайте правила] дозвонился до агента Сильвано Мартины, ведущего дела футболиста, чтобы проверить достоверность информации. - Неманья не отказывал «Спартаку», - сказал Мартина. - Как можно отказать клубу, который даже не делал тебе предложение? Каждый день в сети появляются смешные трансферные слухи и это явно один из них.\"
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    ologreds
    1694997685
    numo434572
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