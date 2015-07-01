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    ПСЖ разрешено покупать футболистов

    Сегодня УЕФА снял все ограничения с парижского клуба по правилам финансовго фэйр-плей. За последний год финансовая политика клуба изменилась в лучшую сторону, что и предопределило это решение.

    Теперь парижане не будут ограничены трансферным бюджетом в 60 млн. евро, а клубу не придется продавать игроков, чтобы подписывать новичков. Также увелична ограниченная ранее 21 футболистом заявка команды на участие в Лиге чемпионов.

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    Источник: Sports.ru

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    01.07.2015 21:16
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    Комментарии (52)
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    spartach091
    1435781257
    теперь будут баблом раскидываться
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    laim2
    1435781428
    ПСЖ пытается угнаться за грандами европейского футбола
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    VABANK
    1435782159
    Платини просто шут и клоун с этим ФФП. Своим разрешает, неугодным запрещает - курам на смех. Этот ни разу не ангажированный деятель еще в президенты ФИФА метит.
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    311
    1435782173
    Никому не выгодно держать ПСЖ с деньгами и не давать тратить.
    Ответить
    Barca09-09
    1435783793
    давно пора
    Ответить
    YRunner
    1435783948
    Бан сняли)
    Ответить
    RussianHorse
    1435784209
    А где стандартное нытье о том,что:\"Для них правил нет!!А вот честный Краснодар с Динамо наказали кококооко\"?
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    Aymir
    1435809810
    ФИФА УЕФА полный бардак 100000% коррупция
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    RUSTY8
    1435810706
    ха-ха и зачем вся эта лабуда с фейрплей чтобы богатые были богаче бедные беднее финфейрплей затея направленная на развитие новообразованных мешков (путем взвинчивания астрономических ценников на футболистов) наподобие шелси, шити, псш, чтобы топить и сдвинуть на второй план коллективов с традициями (ливерпуль, арсенал, интер, милан и т.д.)
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    ologreds
    1694997686
    numo434550
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