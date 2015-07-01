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    «Зенит» отправился на предсезонный сбор в Австрию

    Сегодня, после утренней тренировки футболисты питерского «Зенита» рейсом из Пулково вылетели на первый предсезонный сбор в Австрию. Старший тренер команды португалец Андре Виллаш-Боаш наряду с основными игроками взял нескольких молодых исполнителей.

    Всего распоряжении наставника 27 игроков: голкиперы Лодыгин, Малафеев, Кержаков, Бабурин, защитники Смольников, Анюков, Кубышкин, Нету, Зуев, Ломбертс, Кришито, Ансальди, полузащитники Гарсия, Юсупов, Зинков, Могилевец, Файзулин, Витсель, Рязанцев, Евсеев, Шатов, Данни и форварды Дзюба, Халк, Кириенко, Долгов и Рондон, который присоединится к команде позже.

    В Австрии чемпионы страны пробудут до 11 июля и проведут две товарищеские встречи с местным «Штурмом» и болгарским «Лудогорцем».

    Внимание! С 1 августа наш проэкт переезжает на новый домен:bombardir.ru.В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.07.2015 19:54
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    Комментарии (91)
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    Помпомпом
    1435781321
    \"-футболисты и футболисты питерского \"Зенита\" - что? \"Старший тренер команды португалец Андре Виллиаш-Боаш\" - понизили что ли? Он главный тренер \"проЭкт\" Автор в адекватном состоянии вообще?
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    LOpp
    1435781949
    С Замалеком будут играть?
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    kkomov
    1435782466
    нравятся египтяне? или ты латентный болельщик чемпионов? еще о Шуртане шуткани.
    Ответить
    Palex
    1435783600
    Ковалев Андрей,ты в школе учился?
    Ответить
    Barca09-09
    1435783956
    удачи им
    Ответить
    zen it
    1435785089
    никто не любит боаша
    Ответить
    КПР
    1435790616
    Перед новым ЧЕМПИОНСКИМ СЕЗОНОМ!!! ^
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    uran102
    1435794043
    Удачи им....
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    Moskwich
    1435797866
    Удачных сборов Зениту в преддверии нового, надеюсь, Чемпионского сезона.
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    ologreds
    1694997686
    numo434544
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