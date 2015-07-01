Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    ВГТРК сокращает сотрудников спортивного отдела

    ВГТРК приняла решение о сокращении всех сотрудников спортивного отдела.

    Об этом сообщил комментатор футбольных трансляций Александр Неценко в своем твиттере:

    «Официальная инфа. Всем сотрудникам спортивного ВГТРК объявлено, что их сокращают до 1-го октября. Никакой конкретики далее не существует».

    До этого стало известно об увольнении другого телекомментатора Сергея Кривохарченко.

    Известно, что с 1 сентября на частотах телеканала «Россия 2» будет транслироваться новый спортивный канал под рабочим названием «Спорт 360», финансируемый холдингом «Газпром-Медиа».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Твиттер Александра Неценко

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2015 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии (74)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    salaga
    1435775783
    Кривохарченко на собеседовании пообещал исправиться и сказал, что научился харкать прямо и точно в цель: что тут же и доказал председателю аттестационной комиссии.
    Ответить
    drug01
    1435777528
    Пора вставать к станку ,поработать руками...
    Ответить
    bamana
    1435778664
    решение будет не совсем правильным, если в числе первых в спичке на увольнение не будет губерниева. его давно пора гнать со спортивного канала.
    Ответить
    старина
    1435780548
    Кривохарченко был один из лучших.Чел реально разбирается в футболе.Ну без работы не будет все равно
    Ответить
    pashkov-vitaly2011
    1435782087
    Раз нет никакой конкретики, то и никому ничего не понятно...
    Ответить
    Eezila
    1435788110
    Нудного Стогниенко сократили б
    Ответить
    забайкальский армеец
    1435816100
    На России-2 кроме \"Понорамы дня\" и смотреть было нечего,это явно не спортивный канал.Крутили четыре непонятных фильма,причём круглый год.
    Ответить
    aventure61
    1435832932
    Это зря,гнать надо в шею одного губерниева и что бы он со своим биатлономм нигде не всплыл,ни на каком даже региональном канале.
    Ответить
    Gorbi75
    1436454035
    ток не Попова.....как без него Формулу смотреть...((((
    Ответить
    ologreds
    1694997686
    numo434533
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+