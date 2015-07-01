ВГТРК сокращает сотрудников спортивного отдела

ВГТРК приняла решение о сокращении всех сотрудников спортивного отдела.
Об этом сообщил комментатор футбольных трансляций Александр Неценко в своем твиттере:
«Официальная инфа. Всем сотрудникам спортивного ВГТРК объявлено, что их сокращают до 1-го октября. Никакой конкретики далее не существует».
До этого стало известно об увольнении другого телекомментатора Сергея Кривохарченко.
Известно, что с 1 сентября на частотах телеканала «Россия 2» будет транслироваться новый спортивный канал под рабочим названием «Спорт 360», финансируемый холдингом «Газпром-Медиа».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Об этом сообщил комментатор футбольных трансляций Александр Неценко в своем твиттере:
«Официальная инфа. Всем сотрудникам спортивного ВГТРК объявлено, что их сокращают до 1-го октября. Никакой конкретики далее не существует».
До этого стало известно об увольнении другого телекомментатора Сергея Кривохарченко.
Известно, что с 1 сентября на частотах телеканала «Россия 2» будет транслироваться новый спортивный канал под рабочим названием «Спорт 360», финансируемый холдингом «Газпром-Медиа».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!