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    Данило: «Чтобы играть за «Реал», нужно быть лучшим»

    Новоиспеченный футболист мадридского «Реала» Данило поведал о своем разговоре с тренером команды Рафаэлем Бенитесом, а также признался, что всегда мечтал выступать за «сливочных».

    «Уже поговорил с Бенитесом по телефону. Я рассказал, как проходит мое восстановление, мы немного поговорили о будущем. Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Мне было приятно слышать это. Если тебя приглашает «Реал», это о чем-то говорит. Это совершенно иной уровень по сравнению с другими. Всегда мечтал играть за «сливочных», а для этого необходимо быть лучшим», – заявил Данило.

    До «Реала» футболист играл за «Порту», за который за три года провел более семидесяти игр.

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    Источник: Marca

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    01.07.2015 10:18
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    Комментарии (21)
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    polc72
    1435743960
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    Мысли Роналду
    1435745899
    Я уже есть лучший! Сколько ты пенальтей забил?
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    nahan
    1435753251
    Посмотрим, как проявит себя Данило.
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    рус фан
    1435760653
    Данило усилит конкуренцию Карвахалю и поможет на правом фланге обороны Реала, считаю это хорошее приобретение наших и не так и дорого как скажем за Коэнтрау.
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    Galaxy real way
    1435761085
    Данило укрепит защиту Реала.
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    drug01
    1435769409
    Удачи!
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    Михаэль Кан
    1435771278
    Чтобы играть за Реал, нужно получить одобрение от Роналду.
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    Петр 1
    1435771975
    необязательно - дежурные слова.
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    NeiSeS
    1435825859
    чтобы играть за реал, нужно спросить у каждого футболиста там, не против ли он)
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    ologreds
    1694997688
    numo434514
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