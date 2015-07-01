Данило: «Чтобы играть за «Реал», нужно быть лучшим»

Новоиспеченный футболист мадридского «Реала» Данило поведал о своем разговоре с тренером команды Рафаэлем Бенитесом, а также признался, что всегда мечтал выступать за «сливочных».



«Уже поговорил с Бенитесом по телефону. Я рассказал, как проходит мое восстановление, мы немного поговорили о будущем. Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Мне было приятно слышать это. Если тебя приглашает «Реал», это о чем-то говорит. Это совершенно иной уровень по сравнению с другими. Всегда мечтал играть за «сливочных», а для этого необходимо быть лучшим», – заявил Данило.



До «Реала» футболист играл за «Порту», за который за три года провел более семидесяти игр.



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