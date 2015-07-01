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    Родионов: «Боккетти готов помогать «Спартаку»

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, как обстоит ситуация с игроками, пришедшими из аренды.

    «Вернулись Широков, Зотов, К. Комбаров, Боккетти, Яковлев. Пока трудно говорить о том, рассчитывает ли на них главный тренер, ведь работает он еще совсем мало. По итогам сбора многое прояснится: как по приобретениям, так по тем игрокам, с которыми мы расстанемся. С Широковым я еще не разговаривал. Боккетти же на командном собрании был в хорошем настроении, и сложилось впечатление, что он готов помогать команде», – заявил руководитель красно-белых.

    Сезон РФПЛ «Спартак» откроет 17 июля домашним матчем с «Уфой».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 09:55
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    Комментарии (55)
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    nahan
    1435753008
    Боккетти нужно правильно использовать, защитник сильный.
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    vka1970
    1435755482
    Бокетти хорош. Главное чтоб тренеру подходил!
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    красноярец
    1435758400
    они готовы стать девятыми.
    Ответить
    RIR68
    1435758874
    Роман сделает своё дело! Бокетя только бабло пукойловское \"ложкой гребёт\".
    Ответить
    diktor
    1435764829
    Приятно такой обсуд почитать-почти нет грязи от конюхов и газопроводчиков.Боккети классный защитник-дай Бог чтобы помогал.
    Ответить
    PLipatov
    1435771819
    Если заиграет как он умеет, будет классно. Удачи!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1435783680
    продавать
    Ответить
    КПР
    1435827433
    Останутся никому ненужные к. комбаров и яковлев. Остальным спамичька скажи ад'ю.
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    Sevastopol-www
    1436016167
    Всё уладится со временем
    Ответить
    ologreds
    1694997688
    numo434512
    Ответить
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