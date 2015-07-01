Родионов: «Боккетти готов помогать «Спартаку»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, как обстоит ситуация с игроками, пришедшими из аренды.



«Вернулись Широков, Зотов, К. Комбаров, Боккетти, Яковлев. Пока трудно говорить о том, рассчитывает ли на них главный тренер, ведь работает он еще совсем мало. По итогам сбора многое прояснится: как по приобретениям, так по тем игрокам, с которыми мы расстанемся. С Широковым я еще не разговаривал. Боккетти же на командном собрании был в хорошем настроении, и сложилось впечатление, что он готов помогать команде», – заявил руководитель красно-белых.



Сезон РФПЛ «Спартак» откроет 17 июля домашним матчем с «Уфой».



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