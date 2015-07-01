Комбаров: «Мы обязаны реабилитироваться перед болельщиками»

Футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился некоторыми своими ожиданиями от предстоящего сезона.



«Мы обязаны выступить лучше, нежели в прошлом году. Нужно реабилитироваться и перед болельщиками, и перед самими собой. Новый тренерский штаб прививает нам спартаковский футбол, который, надеюсь, позволит реализовать все намеченные планы», – сказал Дмитрий в интервью «Советскому спорту».



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