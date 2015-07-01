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    • Комбаров: «Мы обязаны реабилитироваться перед болельщиками»

    Комбаров: «Мы обязаны реабилитироваться перед болельщиками»

    Футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился некоторыми своими ожиданиями от предстоящего сезона.

    «Мы обязаны выступить лучше, нежели в прошлом году. Нужно реабилитироваться и перед болельщиками, и перед самими собой. Новый тренерский штаб прививает нам спартаковский футбол, который, надеюсь, позволит реализовать все намеченные планы», – сказал Дмитрий в интервью «Советскому спорту».

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.07.2015 09:07
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    Комментарии (59)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    nahan
    1435752508
    Амбициозный тренер будет ставить высокие задачи.
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    vka1970
    1435753512
    Дай то бог, а то игры физруков уже задолбали.
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    Блоссия
    1435756990
    Да.
    Ответить
    RIR68
    1435758746
    покажите предпенсионной бабушке снизу стриптиз и вас вас все простят!
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    тащ Сухов
    1435759824
    Этот тренерский штаб уже привил одному клубу стиль отправив его в пердив.
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    andrefinoo
    1435760652
    Каждый год,одни и те же слова...
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    Петр 1
    1435772021
    каждый год начинаете с одних и тех же слов.
    Ответить
    KAFA2525
    1435789327
    Какой то смешарик из спамьки…
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436015686
    Большие ожидания...
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    ologreds
    1694997688
    numo434507
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