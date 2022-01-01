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Южная Корея. Кей-лига
Футбольные стадионы
Южная Корея. Кей-лига 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Ульсан-Мунсу-Стэдиум
Ульсан
44 466
2
Уорлд Кап Стэдиум
Сеул
66 806
3
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Чонджу
42 391
4
Пхохан Стил Ярд
Пхохан
17 443
5
Кванджу
Кванджу
10 007
6
Каннын
Каннын
22 333
7
Инчхон
Инчхон
20 891
8
Пучхон
Пучхон
34 456
9
Кимчхон
Кимчхон
25 000
10
Чеджу Уорлд Кап Стэдиум
Чеджу
29 791
11
Тэджон Уорлд Кап Стэдиум
Тэджон
40 535
12
Аньянг Спортс Комплекс
Аньянг
17 143
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