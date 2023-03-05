Владимир Муханов - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Муханов
|Команда
|Окжетпес
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 апреля 1954
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Муханов
|Команда
|Окжетпес
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 апреля 1954
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Окжетпес
|0 : 1
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|02.04.2023
|Атырау
|0 : 4
|Окжетпес
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|08.04.2023
|Окжетпес
|3 : 0
|Аксу
|Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Окжетпес
|26
|3
|2
|21
|Дата
|Матч
|05.03.2023
|Мактаарал
|0 : 1
|Окжетпес
|09.03.2023
|Актобе
|5 : 1
|Окжетпес
|15.03.2023
|Окжетпес
|0 : 1
|Кызыл-Жар
|02.04.2023
|Атырау
|0 : 4
|Окжетпес
|08.04.2023
|Окжетпес
|3 : 0
|Аксу
|15.04.2023
|Каспий
|0 : 0
|Окжетпес
|22.04.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Шахтер
|06.05.2023
|Жетысу
|0 : 0
|Окжетпес
|13.05.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Астана
|20.05.2023
|Ордабасы
|0 : 0
|Окжетпес
|27.05.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Тобол
|03.06.2023
|Кайрат
|0 : 0
|Окжетпес
|24.06.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Кайсар
|01.07.2023
|Кайсар
|0 : 0
|Окжетпес
|15.07.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Кайрат
|22.07.2023
|Тобол
|0 : 0
|Окжетпес
|29.07.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Ордабасы
|05.08.2023
|Астана
|0 : 0
|Окжетпес
|12.08.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Жетысу
|19.08.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Окжетпес
|26.08.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Каспий
|15.09.2023
|Аксу
|0 : 0
|Окжетпес
|23.09.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Атырау
|30.09.2023
|Кызыл-Жар
|0 : 0
|Окжетпес
|21.10.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Актобе
|28.10.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Мактаарал