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    Владимир Муханов - статистика

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Васильевич
    Фамилия Муханов
    Команда Окжетпес
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 апреля 1954
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Окжетпес 0 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    02.04.2023 Атырау 0 : 4 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    08.04.2023 Окжетпес 3 : 0 Аксу Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
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