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    Фаузи Бензарти - статистика

    Тренер
    Имя Фаузи
    Фамилия Бензарти
    Гражданство Тунис
    Дата рождения 3 января 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тунис 3 0 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.01.2010 Замбия 1 : 1 Тунис
    17.01.2010 Габон 0 : 0 Тунис
    21.01.2010 Камерун 2 : 2 Тунис
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