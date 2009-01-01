Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009 Россия. Кубок 2008/2009