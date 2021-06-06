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    Ален Жиресс - статистика

    Тренер
    Имя Ален
    Фамилия Жиресс
    Гражданство Франция
    Дата рождения 2 сентября 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мали 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.06.2021 Алжир 1 : 0 Мали
    15.06.2021 Тунис 1 : 0 Мали
    11.06.2021 ДР Конго 1 : 1 Мали
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