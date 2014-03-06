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    Стефен Кеши - статистика

    Тренер
    Имя Стефен
    Фамилия Кеши
    Гражданство Нигерия
    Дата рождения 23 января 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нигерия 4 0 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.03.2014 Мексика 0 : 0 Нигерия
    04.06.2014 Греция 0 : 0 Нигерия
    08.06.2014 США 2 : 1 Нигерия
    28.05.2014 Шотландия 2 : 2 Нигерия
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